Поврежденная многоэтажка, пожары и раненые: в Курске ночью работала ПВО
В ночь на 11 августа в российском Курске раздались взрывы. Местные власти заявили, что обломки ракеты упали на жилой многоэтажный дом, есть пострадавшие.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов обвинил в инциденте Украину – якобы ее ракету сбила российская противовоздушная оборона.
По состоянию на 01:37 по киевскому времени было известно о 13 пострадавших, двое – "тяжелых". МЧС РФ сообщило, что из дома были спасены 15 человек и эвакуированы 30.
Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео последствий.
- 6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу
с Курской областью.
- В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".
Читайте также: "Уменьшение событий". ISW объяснил, почему Путин все еще не объявил военное положение