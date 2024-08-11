Поврежденная многоэтажка, пожары и раненые: в Курске ночью работала ПВО

МЧС РФ сообщило, что из дома было спасено 15 человек и эвакуировано 30

Последствия работы российской ПВО в Курске (Фото: соцсети)

В ночь на 11 августа в российском Курске раздались взрывы. Местные власти заявили, что обломки ракеты упали на жилой многоэтажный дом, есть пострадавшие.

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Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов обвинил в инциденте Украину – якобы ее ракету сбила российская противовоздушная оборона.

По состоянию на 01:37 по киевскому времени было известно о 13 пострадавших, двое – "тяжелых". МЧС РФ сообщило, что из дома были спасены 15 человек и эвакуированы 30.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео последствий.

Фото: соцсети

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

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