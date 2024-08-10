Воєнні пропагандисти РФ скаржаться на втрату гелікоптера Ка-52 у Курській області

Окупанти стверджують, що Сили оборони збили "Алігатора" прямим влучанням з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger

Ка-52 росіян (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Російські воєнні пропагандисти стверджують, що 10 серпня було збито російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Місцем події ворог попередньо називає Курську область, куди нібито нещодавно зайшли українські сили.

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Щонайменше три Telegram-канали росіян, які вважаються у колі ворога "топовими", заявили про падіння Ка-52.

За попередніми даними, це відбулося у Курській області. Пропагандисти стверджують, що Сили оборони, які нібито зайшли на територію країни-агресора, збили "Алігатора" прямим влучанням з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

Скриншот з каналу російського пропагандиста

Скриншот з каналу російського пропагандиста

Скриншот з каналу російського пропагандиста

ДОВІДКА Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком". Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській та Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

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