Воєнні пропагандисти РФ скаржаться на втрату гелікоптера Ка-52 у Курській області
Російські воєнні пропагандисти стверджують, що 10 серпня було збито російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Місцем події ворог попередньо називає Курську область, куди нібито нещодавно зайшли українські сили.
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Щонайменше три Telegram-канали росіян, які вважаються у колі ворога "топовими", заявили про падіння Ка-52.
За попередніми даними, це відбулося у Курській області. Пропагандисти стверджують, що Сили оборони, які нібито зайшли на територію країни-агресора, збили "Алігатора" прямим влучанням з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.
ДОВІДКАКа-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".
- 6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон
із Курською областю.У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.
- 7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.
- The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області.
- У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській та Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".
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