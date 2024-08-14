Самая масштабная атака на аэродромы: СБУ и Силы обороны ударили по четырем аэродромам РФ
СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

В ночь на 14 августа дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны совершили наибольшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну: взрывы раздавались на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск. Об этом LIGA.net рассказал информированный собеседник.

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Собеседник издания акцентировал: это самая большая атака на российские аэродромы за всю войну против России.  По его словам, "веселая" ночка сегодня была на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск. 

Собеседник LIGA.net подтверждает: это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов управляемыми авиационными бомбами по линии фронта и украинским городам. 

Российские военкоры в соцсетях уже ныли, что удар был результативным, отметил он, и что ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные паблики писали о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами. 

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