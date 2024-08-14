Самая масштабная атака на аэродромы: СБУ и Силы обороны ударили по четырем аэродромам РФ

Утром Минобороны России обвиняло Украину в атаке и утверждало: ночью сбили 117 дронов и четыре "Точки-У"

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

В ночь на 14 августа дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны совершили наибольшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну: взрывы раздавались на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск. Об этом LIGA.net рассказал информированный собеседник.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Собеседник издания акцентировал: это самая большая атака на российские аэродромы за всю войну против России. По его словам, "веселая" ночка сегодня была на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск.

Собеседник LIGA.net подтверждает: это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов управляемыми авиационными бомбами по линии фронта и украинским городам.

Российские военкоры в соцсетях уже ныли, что удар был результативным, отметил он, и что ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные паблики писали о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами.

5 августа ГУР подтвердило уничтожение российского Су-34 и склад боекомплектов после удара по российскому аэродрому "Морозовск" в Ростовской области 3 августа.

11 августа Генштаб сообщил о сбитом российском вертолете. Точную локацию военные не уточняли, но накануне российская Z-пропаганда заявляла о потере вертолета Ка-52 "Аллигатор" в Курской области.

Читайте также: Курская область. Украинское телевидение показало взятую под контроль ВСУ Суджу – видео