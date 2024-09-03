У Дніпрі ударом РФ пошкоджено підприємство та дитсадок, у Запоріжжі — готель: фото

Наслідки влучання російської ракети в готель у Запоріжжі (Фото: Іван Федоров/ОВА)

Внаслідок ракетних ударів, які Росія завдала ввечері 2 вересня, у Дніпрі пошкоджено підприємство та дитячий садок, у Запоріжжі – готель. Про це повідомили представники регіональної влади.

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У Дніпрі пошкоджене промислове підприємство, дитячий садок та сім приватних будинків, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Також зачепило 12 авто, три з них було знищено.

Загинув 51-річний чоловік, ще шестеро дніпрян постраждали.

Дніпро (Фото: Сергій Лисак/ОВА)

У Запоріжжі ракетним ударом зруйновано готель, повідомив глава ОВА Іван Федоров. Загинули восьмирічний хлопчик та 38-річна жінка.

Поранені 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік, їхній стан важкий: у дитини переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок; чоловік у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна.

Готель у Запоріжжі (Фото: Іван Федоров/ОВА)

Готель у Запоріжжі (Фото: Іван Федоров/ОВА)

Готель у Запоріжжі (Фото: Іван Федоров/ОВА)

Готель у Запоріжжі (Фото: Іван Федоров/ОВА)

Готель у Запоріжжі (Фото: Іван Федоров/ОВА)

В ніч проти 2 вересня 2024 року Росія атакувала "шахедами" Харків: є влучання у приватний житловий будинок у Київському районі міста, у Слобідському районі – приліт поблизу освітнього закладу, повідомив мер Ігор Терехов.

Окупаційні війська комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

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