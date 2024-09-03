У Дніпрі ударом РФ пошкоджено підприємство та дитсадок, у Запоріжжі — готель: фото
Внаслідок ракетних ударів, які Росія завдала ввечері 2 вересня, у Дніпрі пошкоджено підприємство та дитячий садок, у Запоріжжі – готель. Про це повідомили представники регіональної влади.
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У Дніпрі пошкоджене промислове підприємство, дитячий садок та сім приватних будинків, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Також зачепило 12 авто, три з них було знищено.
Загинув 51-річний чоловік, ще шестеро дніпрян постраждали.
У Запоріжжі ракетним ударом зруйновано готель, повідомив глава ОВА Іван Федоров. Загинули восьмирічний хлопчик та 38-річна жінка.
Поранені 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік, їхній стан важкий: у дитини переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок; чоловік у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна.
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