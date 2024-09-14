Росіяни вдарили по агропідприємству в Запорізькій області: вбили трьох працівників

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У суботу, 14 вересня, росіяни завдали ударів по одному із підприємств Запорізької області, унаслідок обстрілу є загиблі. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, окупанти поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств Гуляйпільської громади.

Жертвами ворожого обстрілу стали троє людей, вони – працівники підприємства.

31 серпня війська РФ завдали ракетного удару по колоні зерновозів у Сумській області, одна людина загинула.

12 вересня росіяни вдарили ракетою по цивільному судну у Чорному морі, котре везло пшеницю до Єгипту.

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