У Чорному морі росіяни вдарили по цивільному судну з зерном для Єгипту – фото

Україна очікує на реакцію світу на цей інцидент, зауважив президент Зеленський

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Росіяни вдарили ракетою по цивільному судну у Чорному морі, котре везло пшеницю до Єгипту, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Росіяни уразили цивільне судно одразу після виходу з українських територіальних вод – за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", – наголосив президент.

Він зауважив, що українське постачання продовольства до африканських країн та близького сходу є критичним – і Україна й надалі робитиме все для захисту своїх портів та Чорного моря й постачання на глобальний ринок.

Загалом, Україна очікує на реакцію світу на цей інцидент, підсумував Зеленський.

Голова держави додав фото ураженого росіянами судна:

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

8 листопада 2023-го країна-терорист Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії – загинула людина, були постраждалі.

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