У Чорному морі росіяни вдарили по цивільному судну з зерном для Єгипту – фото
Росіяни вдарили ракетою по цивільному судну у Чорному морі, котре везло пшеницю до Єгипту, повідомив президент Володимир Зеленський.
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Росіяни уразили цивільне судно одразу після виходу з українських територіальних вод – за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
"Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", – наголосив президент.
Він зауважив, що українське постачання продовольства до африканських країн та близького сходу є критичним – і Україна й надалі робитиме все для захисту своїх портів та Чорного моря й постачання на глобальний ринок.
Загалом, Україна очікує на реакцію світу на цей інцидент, підсумував Зеленський.
Голова держави додав фото ураженого росіянами судна:
- 8 листопада 2023-го країна-терорист Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії – загинула людина, були постраждалі.
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