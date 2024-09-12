В Черном море россияне ударили по гражданскому судну с зерном для Египта.

Украина ожидает реакцию мира на этот инцидент, заметил президент Зеленский

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Россияне ударили ракетой по гражданскому судну в Черном море, которое везло пшеницу в Египет, сообщил президент Владимир Зеленский.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Россияне поразили гражданское судно сразу после выхода из украинских территориальных вод – по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света", – подчеркнул президент.

Он отметил, что украинские поставки продовольствия в африканские страны и ближнего востока являются критическими – и Украина и дальше будет делать все для защиты своих портов и Черного моря и поставки на глобальный рынок.

В целом, Украина ожидает реакцию мира на этот инцидент, подытожил Зеленский.

Глава государства добавил фото пораженного россиянами судна:

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

8 ноября 2023-го страна-террорист Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии – погиб человек, были пострадавшие.

Читайте также: Вечером 31 августа РФ ударила по колонне зерновозов на Сумщине, есть погибший – фото