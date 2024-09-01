Вечером 31 августа РФ ударила по колонне зерновозов в Сумской области, есть погибший: фото

Один грузовой автомобиль был уничтожен огнем, а около 20 машин получили повреждения

Фото: Прокуратура Сумской области

Вечером 31 августа войска страны-агрессора нанесли ракетный удар по колонне зерновозов в Сумской области, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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По информации следствия, около 20:30 оккупанты ударили по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи населенного пункта Верхняя Сыроватка Сумского района. В результате погиб 23-летний водитель грузовика, еще четверо водителей получили ранения.

Один грузовой автомобиль был уничтожен огнем, а около 20 машин получили повреждения.

Фото: Прокуратура Сумщины

В ночь на 1 сентября 2024 года украинские БпЛА атаковали ряд областей РФ. Известно о попадании в две ГРЭС: в Московской и Тверской областях.

В Москве дрон попал по нефтеперерабатывающему заводу.

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