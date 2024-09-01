Власти Москвы признали попадание дрона в НПЗ. Там пожар максимального уровня сложности

Московский НПЗ (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Мэр Москвы Сергей Собянин признал попадание беспилотника в столичный нефтеперерабатывающий завод – пожару присвоен максимальный номер сложности. Минобороны страны-агрессора утверждает, что в ночь на 1 сентября 158 дронами было атаковано 15 областей РФ.

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По словам Собянина, НПЗ находится в районе Капотня в Москве. Он утверждает, что пожар на территории завода является следствием работы противовоздушной обороны: один сбитый беспилотник якобы упал на отдельное техническое здание НПЗ.

Пропагандисты Кремля со ссылкой на оперативные службы пишут, что пожару присвоен максимальный уровень сложности.

26 августа 2024 года россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".

Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей.

В ночь на 1 сентября украинские БпЛА атаковали ряд областей РФ. Известно о попадании в две ГРЭС: в Московской и Тверской областях.

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