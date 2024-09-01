Власти Москвы признали попадание дрона в НПЗ. Там пожар максимального уровня сложности
Московский НПЗ (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Мэр Москвы Сергей Собянин признал попадание беспилотника в столичный нефтеперерабатывающий завод – пожару присвоен максимальный номер сложности. Минобороны страны-агрессора утверждает, что в ночь на 1 сентября 158 дронами было атаковано 15 областей РФ.

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По словам Собянина, НПЗ находится в районе Капотня в Москве. Он утверждает, что пожар на территории завода является следствием работы противовоздушной обороны: один сбитый беспилотник якобы упал на отдельное техническое здание НПЗ.

Пропагандисты Кремля со ссылкой на оперативные службы пишут, что пожару присвоен максимальный уровень сложности.

  • 26 августа 2024 года россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".
  • Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей.
  • В ночь на 1 сентября украинские БпЛА атаковали ряд областей РФ. Известно о попадании в две ГРЭС: в Московской и Тверской областях.

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