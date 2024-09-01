Влада Москви визнала влучання дрона у НПЗ. Там пожежа максимального рівня складності

Московський НПЗ (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Мер Москви Сергій Собянін визнав влучання безпілотника у столичний нафтопереробний завод – пожежі надано максимальний номер складності. Міноборони країни-агресорки стверджує, що в ніч проти 1 вересня 158 дронами було атаковано 15 областей РФ.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За словами Собяніна, НПЗ розташований у районі Капотня в Москві. Він стверджує, що пожежа на території заводу є наслідком роботи протиповітряної оборони: один збитий безпілотник нібито впав на окреме технічне приміщення НПЗ.

Пропагандисти Кремля з посиланням на оперативні служби пишуть, що пожежі надано максимальний рівень складності.

26 серпня 2024 року росіяни під час масованої атаки випустили по Україні понад сотню ракет різних типів і близько сотні "шахедів".

Ціллю чергової масованої атаки РФ по Україні були об'єкти енергетики, постраждали 15 областей.

В ніч проти 1 вересня українські БпЛА атакували низку областей РФ. Відомо про влучання у дві ДРЕС: у Московській та Тверській областях.

Читайте також: Шмигаль: Працюють два рівні захисту енергооб'єктів від ударів РФ, третій – розробляють