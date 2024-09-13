Россияне атаковали Украину "шахедами" – в Одессе и районе повреждения из-за обломков: фото

Иллюстративное фото: Depositphotos

Ночью и утром россияне атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed – защитники уничтожили 24 из 26 беспилотников, еще один утром оставался в воздушном пространстве. В Одессе из-за российской атаки есть повреждения в результате падения обломков "шахедов".

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Ночью россияне запустили 26 дронов из Приморско-Ахтарска в РФ и Чауды во временно оккупированном Крыму, сообщили Воздушные силы.

По данным военных, в результате противовоздушного боя авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы Сил обороны сбили 24 беспилотника над Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областями.

По состоянию на 9:00 один российский беспилотник оставался в воздушном пространстве – длилась боевая работа, а последний раз о его движении сообщали в 9:35, когда угрозу применения дронов объявили для Винницкой и Кировоградской областей.

В результате падения обломков беспилотников в Одессе и районе были повреждены четыре гаража, остекление в 20 частных жилых домах, четыре легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам, написал председатель обладминистрации Олег Кипер.

Он сообщил об одном пострадавшем из-за российской атаки: 74-летний мужчина получил резаную рану руки, медики оказали ему помощь на месте.

Правоохранители фиксируют последствия атаки.

ДОПОЛНЕНО. Областная прокуратура сообщила, что также повреждено операторское здание АЗС.

Полный список разрушений и повреждений устанавливается. Ведомство добавляет фото с последствиями российской атаки:

Фото: Одесская облпрокуратура

Фото: Одесская облпрокуратура

Фото: Одесская облпрокуратура

Фото: Одесская облпрокуратура

Фото: Одесская облпрокуратура

Фото: Одесская облпрокуратура

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