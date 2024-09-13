Росіяни атакували Україну "шахедами" – в Одесі та районі пошкодження через уламки: фото

Захисники збили 24 безпілотники над Миколаївською, Одеською, Хмельницькою та Івано-Франківською областями

Ілюстративне фото: Depositphotos

Уночі та вранці росіяни атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed – захисники знищили 24 з 26 безпілотників, ще один вранці залишався у повітряному просторі. В Одесі через російську атаку є пошкодження унаслідок падіння уламків "шахедів".

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Вночі росіяни запустили 26 дронів із Приморсько-Ахтарська у РФ та з Чауди у тимчасово окупованому Криму, повідомили Повітряні сили.

За даними військових, у результаті протиповітряного бою авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби Сил оборони збили 24 безпілотники над Миколаївською, Одеською, Хмельницькою та Івано-Франківською областями.

Станом на 9:00 один російський безпілотник залишався у повітряному просторі – тривала бойова робота, а востаннє про його рух повідомляли о 9:35, коли загрозу застосування дронів оголосили для Вінницької та Кіровоградської областей.

Унаслідок падіння уламків безпілотників в Одесі та районі було пошкоджено чотири гаражі, скління у 20 приватних житлових будинках, чотири легкові автівки та дві прибудови до житлових будинків, написав голова обладміністрації Олег Кіпер.

Він повідомив про одного постраждалого через російську атаку: 74-річний чоловік отримав різану рану руки, медики надали йому допомогу на місці.

Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

ДОПОВНЕНО. Обласна прокуратура повідомила, що також пошкоджено операторську будівлю АЗС.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Відомство додає фото з наслідками російської атаки:

Фото: Одеська облпрокуратура

Фото: Одеська облпрокуратура

Фото: Одеська облпрокуратура

Фото: Одеська облпрокуратура

Фото: Одеська облпрокуратура

Фото: Одеська облпрокуратура

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