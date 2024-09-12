Росія всьоме за вересень атакувала Київ з повітря
Росія здійснила сьому повітряну атаку на Київ за вересень, запустивши в бік столиці ударні дрони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
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Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі й сумарно тривала близько двох годин.
У бік Києва російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден із дронів до столиці не дістався – сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах.
За даними оперативного зведення, в Києві попередньо обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Зазначається, що протягом ночі оголошувалися також загрози застосування балістики, але минулося без пусків по Києву.
У ніч проти 12 вересня російська армія також масовано атакувала Конотоп у Сумській області "шахедами" й авіацією. У місті виникла катастрофічна ситуація з енергетикою.
- У ніч проти 2 вересня 2024 року росіяни комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті й балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.
- У ніч проти 7 вересня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, всі було збито. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі, втім обійшлося без руйнувань і постраждалих.
- У ніч проти 9 вересня російські війська здійснили чергову дронову атаку на Київ, усі ворожі безпілотники вдалося збити.