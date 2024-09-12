Росія всьоме за вересень атакувала Київ з повітря

У бік Києва російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, але сили ППО збили все на підступах

Київ (Скриншот з відео)

Росія здійснила сьому повітряну атаку на Київ за вересень, запустивши в бік столиці ударні дрони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі й сумарно тривала близько двох годин.

У бік Києва російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден із дронів до столиці не дістався – сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах.

За даними оперативного зведення, в Києві попередньо обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Зазначається, що протягом ночі оголошувалися також загрози застосування балістики, але минулося без пусків по Києву.

У ніч проти 12 вересня російська армія також масовано атакувала Конотоп у Сумській області "шахедами" й авіацією. У місті виникла катастрофічна ситуація з енергетикою.