Росія намагалася атакувати дронами Київ: все збито, є падіння уламків у Печерському районі

У Печерському районі в результаті атаки російських ударних дронів уламки впали за чотирма різними адресами. Постраждалих немає

Київ (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

В ніч проти 7 вересня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, всі було збито. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі, втім обійшлося без руйнувань та постраждалих, повідомили у міській військовій адміністрації.

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"Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі", – йдеться у повідомленні.

У Печерському районі в результаті атаки російських ударних дронів уламки впали за чотирма різними адресами. Відбулося загоряння на відкритій території площею 50 квадратних метрів, яке згодом було ліквідовано.

За попередніми даними, постраждалих і руйнувань у місті немає. Інформація і далі оновлюється.

У ніч проти 2 вересня 2024 року росіяни комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

Тоді, зокрема, було пошкоджено ісламський культурний центр в одній зі столичних мечетей.

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