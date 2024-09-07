Росія намагалася атакувати дронами Київ: все збито, є падіння уламків у Печерському районі
В ніч проти 7 вересня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, всі було збито. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі, втім обійшлося без руйнувань та постраждалих, повідомили у міській військовій адміністрації.
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"Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі", – йдеться у повідомленні.
У Печерському районі в результаті атаки російських ударних дронів уламки впали за чотирма різними адресами. Відбулося загоряння на відкритій території площею 50 квадратних метрів, яке згодом було ліквідовано.
За попередніми даними, постраждалих і руйнувань у місті немає. Інформація і далі оновлюється.
- У ніч проти 2 вересня 2024 року росіяни комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.
- Тоді, зокрема, було пошкоджено ісламський культурний центр в одній зі столичних мечетей.
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