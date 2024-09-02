Ранковим ударом по Києву пошкоджено ісламський культурний центр у мечеті – фото
Під час ранкового обстрілу Києва з боку російських військ суттєвих пошкоджень зазнав ісламський культурний центр в одній зі столичних мечетей. Відповідні фото опублікував президент Володимир Зеленський.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
"Росія зневажає духовні й людські цінності, не поважає жодну релігію чи віру. Вона не припиняє своєї нищівної кампанії проти українського народу, намагаючись знищити всі наші громади й навіть святині", – написав глава держави.
2 вересня Росія атакувала Україну 58 повітряними цілями: 35 ракетами різних типів та 23 безпілотниками. Силам оборони вдалося збити дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 "шахедів", повідомляли Повітряні сили.
- У ніч проти 2 вересня 2024 року Росія атакувала "шахедами" Харків: є влучання у приватний житловий будинок у Київському районі міста, у Слобідському районі — приліт поблизу освітнього закладу, повідомив мер Ігор Терехов.
- Окупаційні війська також комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.
Читайте також: Сікорський: Польща та союзники НАТО мають збивати російські повітряні цілі над Україною