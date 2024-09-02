Ранковим ударом по Києву пошкоджено ісламський культурний центр у мечеті – фото

Протягом ночі Росія запустила по Україні 35 ракет, зокрема балістичних, і 23 дрони

Фото: Володимир Зеленський / Х

Під час ранкового обстрілу Києва з боку російських військ суттєвих пошкоджень зазнав ісламський культурний центр в одній зі столичних мечетей. Відповідні фото опублікував президент Володимир Зеленський.

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"Росія зневажає духовні й людські цінності, не поважає жодну релігію чи віру. Вона не припиняє своєї нищівної кампанії проти українського народу, намагаючись знищити всі наші громади й навіть святині", – написав глава держави.

Фото: Володимир Зеленський / X

2 вересня Росія атакувала Україну 58 повітряними цілями: 35 ракетами різних типів та 23 безпілотниками. Силам оборони вдалося збити дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 "шахедів", повідомляли Повітряні сили.

У ніч проти 2 вересня 2024 року Росія атакувала "шахедами" Харків: є влучання у приватний житловий будинок у Київському районі міста, у Слобідському районі — приліт поблизу освітнього закладу, повідомив мер Ігор Терехов.

Окупаційні війська також комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

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