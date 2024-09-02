Утренним ударом по Киеву поврежден исламский культурный центр в мечети – фото

В течение ночи Россия запустила по Украине 35 ракет, в том числе баллистических, и 23 дрона

Фото: Владимир Зеленский/Х

Во время утренних обстрелов Киева со стороны российских войск существенные повреждения получил исламский культурный центр в одной из столичных мечетей. Соответствующие фото опубликовал президент Владимир Зеленский.

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"Россия презирает духовные и человеческие ценности, не уважает ни одной религии или веры. Она не прекращает своей сокрушительной кампании против украинского народа, пытаясь уничтожить все наши общины и даже святыни", - написал глава государства.

Фото: Владимир Зеленский / X

2 сентября Россия атаковала Украину 58 воздушными целями: 35 ракетами разных типов и 23 беспилотниками. Силам обороны удалось сбить девять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 13 крылатых ракет Х-101 и 20 "шахедов", сообщали Воздушные силы.

В ночь на 2 сентября 2024 года Россия атаковала "шахедами" Харьков: есть попадание в частный жилой дом в Киевском районе города, в Слободском районе — прилет вблизи образовательного учреждения, сообщил мэр Игорь Терехов.

Оккупационные войска также комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

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