РФ пыталась атаковать дронами Киев: все сбито, есть падение обломков в Печерском районе

В Печерском районе в результате атаки российских ударных дронов обломки упали по четырем разным адресам. Пострадавших нет

Киев (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

В ночь на 7 сентября российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками, все были сбиты. В результате падения обломков возникли пожары, впрочем, обошлось без разрушений и пострадавших, сообщили в городской военной администрации.

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"Все угрожавшие столице беспилотники были уничтожены! Ни один из БпЛА противника не достиг своей цели", – говорится в сообщении.

В Печерском районе в результате атаки российских ударных дронов обломки упали по четырем разным адресам. Произошло возгорание на открытой территории площадью 50 квадратных метров, которое впоследствии было ликвидировано.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в городе нет. Информация продолжает обновляться.

В ночь на 2 сентября 2024 года россияне комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

Тогда, в частности, был поврежден исламский культурный центр в одной из столичных мечетей.

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