Дроны атаковали Воронежскую область: пылает и детонирует склад боеприпасов – видео

Губернатор области прямо не признал, что БпЛА попал по складу боеприпасов, но заявил о "возгорании взрывоопасных предметов"

Взрыв (Иллюстративное фото: Радио Свобода)

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о пожаре и последующих взрывах после атаки беспилотников. Российские военные пропагандисты утверждают, что горит склад боеприпасов.

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Гусев написал, что в Острожском районе Воронежской области был сбит беспилотник.

По его словам, после падения дрона возник пожар, который распространился на взрывоопасные предметы, что повлекло за собой детонацию. Дополнительную информацию о масштабах пожара или типе взрывоопасных предметов он не предоставил.

В то же время, Telegram-каналы российских пропагандистов и ресурсы, связанные с силовиками страны-агрессора, публикуют видео масштабного пожара. Они утверждают, что в Острожском районе горит и детонирует склад боеприпасов.

7 июля 2024 года в Воронежской области уже горел склад боеприпасов. На 9000 квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

Разведка Великобритании показала спутниковые снимки с места поражения.

24 августа дроны совершили еще одну атаку на склад боеприпасов в Воронежской области.

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