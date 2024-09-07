Дроны атаковали Воронежскую область: пылает и детонирует склад боеприпасов – видео
Взрыв (Иллюстративное фото: Радио Свобода)

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о пожаре и последующих взрывах после атаки беспилотников. Российские военные пропагандисты утверждают, что горит склад боеприпасов.

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Гусев написал, что в Острожском районе Воронежской области был сбит беспилотник.

По его словам, после падения дрона возник пожар, который распространился на взрывоопасные предметы, что повлекло за собой детонацию. Дополнительную информацию о масштабах пожара или типе взрывоопасных предметов он не предоставил.

В то же время, Telegram-каналы российских пропагандистов и ресурсы, связанные с силовиками страны-агрессора, публикуют видео масштабного пожара. Они утверждают, что в Острожском районе горит и детонирует склад боеприпасов.

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