Атака беспилотников: в Воронежской области России детонирует склад боеприпасов
Воронежскую область России атаковали беспилотники, началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом заявил губернатор области Александр Гусев.
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По его словам, "силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили несколько БПЛА". Однако "в результате падения фрагментов начался пожар, повлекший за собой детонацию".
Российские Telegram-каналы уточняют, что горит и детонирует склад боеприпасов.
- Под Ростовом после атаки ГУР шесть суток горит нефтебаза: огонь перешел на дома. Украина атаковала дронами.
- 22 августа дроны ССО и СБУ поразили аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ, на момент атаки украинских военных там базировались 14 российских самолетов Су-24 и 15 самолетов Су-34.