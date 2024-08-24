Атака беспилотников: в Воронежской области России детонирует склад боеприпасов

Власти региона сообщают, что российские ПВО и РЭБ "уничтожили и подавили несколько БпЛА"

Фото - ресурсы российских пропагандистов

Воронежскую область России атаковали беспилотники, началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом заявил губернатор области Александр Гусев.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, "силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили несколько БПЛА". Однако "в результате падения фрагментов начался пожар, повлекший за собой детонацию".

Российские Telegram-каналы уточняют, что горит и детонирует склад боеприпасов.