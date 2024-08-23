Нефтебаза под Ростовом пылает шестые сутки после атаки ГУР: огонь перекинулся на дома

Вспыхнувший на российской нефтебазе в Пролетарске огонь продолжает распространяться. Локализовать его не удается

Пожар на нефтебазе в РФ (Иллюстративное фото)

Нефтебаза в Пролетарске Ростовской области, которую атаковали Силы обороны, пылает уже шестые сутки. По данным российского министерства по чрезвычайным ситуациям, огонь перекинулся на жилые постройки.

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К тушению пожара помимо сотен спасателей было привлечено более десяти единиц спецтехники, но огонь продолжает распространяться и не удается его локализовать.

Местные Telegram-каналы и МЧС публикуют видео, где видно, что пламя охватило, в частности, частные дома.