Нефтебаза под Ростовом пылает шестые сутки после атаки ГУР: огонь перекинулся на дома
Нефтебаза в Пролетарске Ростовской области, которую атаковали Силы обороны, пылает уже шестые сутки. По данным российского министерства по чрезвычайным ситуациям, огонь перекинулся на жилые постройки.
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К тушению пожара помимо сотен спасателей было привлечено более десяти единиц спецтехники, но огонь продолжает распространяться и не удается его локализовать.
Местные Telegram-каналы и МЧС публикуют видео, где видно, что пламя охватило, в частности, частные дома.
- 18 августа об удачном поражении комбината "Кавказ" в Ростовской области близ Пролетарска сообщал Генеральный штаб: отмечалось, что поражение произошло силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с ВСУ и другими частями Сил обороны.
- Впоследствии собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, подробные результаты поражения объекта уточнялись.
- 19 августа российская военная пропаганда написала, что на пораженной украинскими военными нефтебазе в Пролетарске произошел повторный взрыв, заявлялось о 18 раненых.