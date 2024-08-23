Нафтобаза під Ростовом палає шосту добу після атаки ГУР: вогонь перекинувся на будинки
Нафтобаза у Пролетарську Ростовської області, яку атакували Сили оборони, палає вже шосту добу. За даними російського міністерства з надзвичайних ситуацій, вогонь перекинувся на житлові споруди.
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До гасіння пожежі окрім сотень рятувальників було залучено понад десяток одиниць спецтехніки, але вогонь продовжує поширюватися і не вдається його локалізувати.
Місцеві Telegram-канали та МНС публікують відео, на яких видно, що полум'я охопило, зокрема, приватні будинки.
- 18 серпня про вдале ураження комбінату "Кавказ" у Ростовській області поблизу Пролетарська повідомляв Генеральний штаб: зазначалося, що ураження відбулося силами й засобами Головного управління розвідки у взаємодії із ЗСУ та іншими частинами Сил оборони.
- Згодом співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися.
- 19 серпня російська воєнна пропаганда написала, що на ураженій українськими військовими нафтобазі у Пролетарську стався повторний вибух, заявлялося про 18 поранених.