Нафтобаза під Ростовом палає шосту добу після атаки ГУР: вогонь перекинувся на будинки

Вогонь, який спалахнув на російській нафтобазі у Пролетарську, продовжує поширюватися. Локалізувати його не вдається

Пожежа на нафтобазі у РФ (Ілюстративне фото)

Нафтобаза у Пролетарську Ростовської області, яку атакували Сили оборони, палає вже шосту добу. За даними російського міністерства з надзвичайних ситуацій, вогонь перекинувся на житлові споруди.

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До гасіння пожежі окрім сотень рятувальників було залучено понад десяток одиниць спецтехніки, але вогонь продовжує поширюватися і не вдається його локалізувати.

Місцеві Telegram-канали та МНС публікують відео, на яких видно, що полум'я охопило, зокрема, приватні будинки.