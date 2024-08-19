На нафтобазі, яку вчора уразило ГУР, стався вибух: росіяни заявили про 18 поранених

18 пожежників дістали поранення внаслідок повторного вибуху на нафтобазі у Пролетарську, стверджують топпропагандисти РФ

Вибух (Ілюстративне фото: Радіо Свобода)

Російська воєнна пропаганда повідомила, що на ураженій українськими військовими 18 серпня нафтобазі у Пролетарську Ростовської області, стався повторний вибух

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Внаслідок пожежі на нафтобазі, яку не можуть загасити понад добу, 19 серпня стався вибух. 18 пожежників дістали поранення, стверджують топпропагандисти РФ.

До гасіння залучили спеціалізований пожежний потяг, а також медиків для допомоги постраждалим. Згодом прибули ще два пожежні потяги, проте вогонь все ще не вдається загасити.

Ресурси ворога також пишуть, що пожежа на нафтобазі спричинила появу великої чорної хмари токсичного диму, яка накрила місто.

18 серпня 2024 року співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці підтвердив, що ГУР уразило нафтобазу у Ростовській області РФ дронами українського виробництва.

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