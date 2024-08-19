На нафтохімічному заводі в Башкортостані стався вибух – відео моменту

Через вибух постраждали двоє осіб, одна із них – це співробітник заводу, стверджують росіяни

Фото: МНС РФ

Зранку 19 серпня на нафтохімічному заводі в Башкортостані стався вибух, росіяни повідомляють про двох постраждалих та публікують відео.

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Вибух пролунав на підприємстві у Стерлітамаку.

Ресурси країни-агресора пишуть, що незадовго до вибуху на заводі продували трубопровід.

Через вибух постраждали двоє осіб, одна з них – це співробітник заводу, стверджують росіяни.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

У ніч проти 18 серпня 2024 року ГУР уразило нафтобазу у Ростовській області РФ дронами українського виробництва — там триває пожежа. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

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