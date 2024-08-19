На нефтехимическом заводе в Башкортостане произошел взрыв – видео момента

Из-за взрыва пострадали два человека, один из них – это сотрудник завода, утверждают россияне

Фото: МЧС РФ

Утром 19 августа на нефтехимическом заводе в Башкортостане произошел взрыв, россияне сообщают о двух пострадавших и публикуют видео.

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Взрыв раздался на предприятии в Стерлитамаке.

Ресурсы страны-агрессора пишут, что незадолго до взрыва на заводе проходила продувка трубопровода.

Из-за взрыва пострадали два человека, один из них – это сотрудник завода, утверждают россияне.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

В ночь на 18 августа 2024 года ГУР поразило нефтебазу в Ростовской области РФ дронами украинского производства — там продолжается пожар. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

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