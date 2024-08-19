Ночью горела тяговая подстанция в Кемеровской области. Z-каналы публикуют видео пожара

Транссибирская железная дорога (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российские пропагандистские ресурсы сообщили, что в ночь на 19 августа в Кемеровской области пылала тяговая подстанция на Транссибирской железной дороге. Видео опубликовал Telegram-канал, приближенный к силовикам страны-агрессора.

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Станция находится в Марьинске. В транспортной прокуратуре заявили, что предварительная причина возгорания – техническая неисправность.

Из-за пожара на время город остался без водо- и электроснабжения. Z-каналы пишут, что ночью пожар удалось ликвидировать с помощью пожарного поезда, однако из-за этого инцидента движение поездов было приостановлено на два часа.

В ночь на 18 августа 2024 года ГУР поразило нефтебазу в Ростовской области РФ дронами украинского производства – там продолжается пожар. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

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