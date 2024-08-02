Буданов объяснил, почему Украина и Россия не смогут уничтожить энергосистемы друг друга
Украина не способна "положить" российскую энергосистему, равно как и Россия – украинскую, поскольку они защищены от этого. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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По его словам, говорить о том, что Украина может "полностью положить" российскую энергосистему – "чуть-чуть некорректно", поскольку это невозможно.
"Все эти узлы очень сильно защищены. Так же как у нас их пытаются защитить, такие же подобные мероприятия проходят и в России. Только они [россияне] пошли по пути большего наращивания систем противовоздушной обороны, у них для этого возможностей больше, потому что они являются производителями ", – заявил начальник ГУР.
Буданов добавил, что советская энергетическая система построена таким образом, что на сегодняшний день остается "максимально продублированной и разветвленной".
"Поэтому сделать жизнь тяжелой можно, полностью разрушить – нет", – подытожил Буданов.
- В ночь на 9 июля 2024 года ГУР и СБУ атаковали аэродром, нефтебазу и подстанцию в трех областях РФ.
- Ранее в российском городе Балашиха загорелась электроподстанция.
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