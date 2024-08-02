Буданов пояснив, чому Україна та Росія не зможуть знищити енергосистеми одна одної

Начальник ГУР зауважив, що говорити про те, що Україна може "повністю покласти" російську енергосистему, – "трохи некоректно", оскільки це неможливо

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Україна не здатна "покласти" російську енергосистему, так само як і Росія – українську, оскільки вони є захищеними від цього. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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За його словами, говорити про те, що Україна може "повністю покласти" російську енергосистему – "трохи некоректно", оскільки це неможливо.

"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас їх намагаються захистити, такі ж подібні заходи відбуваються і в Росії. Тільки вони [росіяни] пішли шляхом більшого нарощування систем протиповітряної оборони, у них для цього спроможностей більше, бо вони є виробниками", – заявив начальник ГУР.

Буданов додав, що радянська енергетична система побудована таким чином, що на сьогодні залишається "максимально продубльованою та розгалуженою".

"Тому зробити життя важким можна, повністю зруйнувати – ні", – підсумував Буданов.

У ніч проти 9 липня 2024 року ГУР та СБУ атакували аеродром, нафтобазу та підстанцію у трьох областях РФ.

Раніше у російському місті Балашиха спалахнула електропідстанція.

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