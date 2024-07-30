Зеленський – про захист енергооб'єктів: Це буде критерій для деяких кадрових питань

Володимир Зеленський зазначив, що у більшості регіонів є можливості для створення нової генерації

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що терміни щодо захисту енергооб’єктів мають бути дотримані, адже це буде критерієм для деяких кадрових питань. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський розповів, що сьогодні, 30 липня, відвідав дві області – Рівненську й Волинську. У межах візитів він провів низку нарад, зокрема з питань енергетики.

"Щодо енергетики – у більшості наших регіонів є значні можливості для створення нової генерації. Вже є кредитні та грантові програми, є різні форми підтримки від наших партнерів – більшість громад можуть знайти для себе такі варіанти, щоб забезпечити людям більшу енергетичну спроможність", – заявив президент.

Також глава держави розповів, що на рівні всієї держави ведеться робота щодо захисту енергетичних об’єктів.

"Усі терміни щодо конкретних об’єктів, які озвучуються зараз на нарадах, мають бути дотримані. Це буде критерій і для деяких кадрових питань", – наголосив Зеленський.

У ніч проти 20 липня росіяни атакували "шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури в Сумської області.

28 липня Галущенко заявив, що українська енергосистема зможе пройти цю зиму, але під час війни "дуже важко" давати прогнози.

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