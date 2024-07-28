Міністр енергетики заявив, що Україна зможе пройти зиму, але давати прогнози "дуже важко"
Українська енергосистема зможе пройти цю зиму, але під час війни "дуже важко" давати прогнози, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Про це він розповів в ефірі телемарафону.
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"Дивіться, я чув такі експертизи й весь минулий рік про те, що "все буде погано і зимою всі замерзнуть". Як ми прийшли минулу зиму, ви пам'ятаєте... Три зими ми пройшли, це четверта", – розповів посадовець.
Галущенко заявив, що він "абсолютно впевнений" у тому, що Україна пройде цю зиму, й закликав покладатися на офіційні джерела та енергетиків.
Проте, зазначив він, війна триває – і, безумовно, можливий вплив на енергосистему та продовжуватимуться масовані російські атаки.
"І залежить, який вплив ці атаки будуть мати на систему. Тому, знаєте, у війні дуже важко будувати прогнози. Чому я завжди й кажу, що ті експерти, які будують прогнози, я їм не довіряю. Тому що абсолютно очевидно, що вони не кваліфіковані. Тому що не можна сказати сьогодні, куди буде удар: наприклад, в генерацію, в підстанцій чи ще десь", – заявив очільник Міненерго.
Галущенко зауважив, що Україна має "величезний досвід" балансування енергосистеми в умовах війни.
За його словами, жодна країна "навіть приблизно до цього не підходила, навіть на третину того", що пройшли українські енергетики.
"Тому дуже важливо довіряти нам, ми працюємо", – підсумував посадовець.
Напередодні голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив: нині немає відповіді щодо того, наскільки складною може бути ситуація взимку — це дуже залежить від того, якими будуть обстріли й пошкодження енергооб'єктів.
28 липня, у неділю, вимкнення електрики очікується лише у вечірні години.
- Раніше покращення з електрикою у найближчі два тижні анонсували в Укренерго: згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні.
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