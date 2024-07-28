Міністр енергетики заявив, що Україна зможе пройти зиму, але давати прогнози "дуже важко"

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Українська енергосистема зможе пройти цю зиму, але під час війни "дуже важко" давати прогнози, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

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"Дивіться, я чув такі експертизи й весь минулий рік про те, що "все буде погано і зимою всі замерзнуть". Як ми прийшли минулу зиму, ви пам'ятаєте... Три зими ми пройшли, це четверта", – розповів посадовець.

Галущенко заявив, що він "абсолютно впевнений" у тому, що Україна пройде цю зиму, й закликав покладатися на офіційні джерела та енергетиків.

Проте, зазначив він, війна триває – і, безумовно, можливий вплив на енергосистему та продовжуватимуться масовані російські атаки.

"І залежить, який вплив ці атаки будуть мати на систему. Тому, знаєте, у війні дуже важко будувати прогнози. Чому я завжди й кажу, що ті експерти, які будують прогнози, я їм не довіряю. Тому що абсолютно очевидно, що вони не кваліфіковані. Тому що не можна сказати сьогодні, куди буде удар: наприклад, в генерацію, в підстанцій чи ще десь", – заявив очільник Міненерго.

Галущенко зауважив, що Україна має "величезний досвід" балансування енергосистеми в умовах війни.

За його словами, жодна країна "навіть приблизно до цього не підходила, навіть на третину того", що пройшли українські енергетики.

"Тому дуже важливо довіряти нам, ми працюємо", – підсумував посадовець.

Напередодні голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив: нині немає відповіді щодо того, наскільки складною може бути ситуація взимку — це дуже залежить від того, якими будуть обстріли й пошкодження енергооб'єктів.

28 липня, у неділю, вимкнення електрики очікується лише у вечірні години.

Раніше покращення з електрикою у найближчі два тижні анонсували в Укренерго: згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні.

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