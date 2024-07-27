28 липня світло вимикатимуть лише на чотири години

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У неділю, 28 липня, відключення світла очікуються лише у вечірні години. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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"Завтра, 28 липня, з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. В інші години – без обмежень", – йдеться в повідомленні.

26 липня в Укренерго заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні поліпшилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.

Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

Згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні.

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