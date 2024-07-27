28 июля свет будут выключать всего на четыре часа и только одной очереди

В воскресенье вечером будет действовать только одна очередь отключений

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В воскресенье, 28 июля, отключения света ожидаются только в вечерние часы. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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"Завтра, 28 июля, с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы – без ограничений", – говорится в сообщении.

26 июля в Укрэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.

Россия в течение весны и начала лета 2024 уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

Согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций, в августе ожидается больше генерации, чем в июле.

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