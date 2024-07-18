Ситуация со светом. В августе ожидается больше генерации, чем в июле – Укренерго

У компании есть разные сценарии – и она работает от худших, отметил Владимир Кудрицкий

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Через несколько недель ожидается улучшение ситуации в энергосистеме, если не будет успешных для РФ обстрелов и схлынет жара. Согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций, в августе ожидается больше генерации, чем в июле. Об этом сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью Суспільному.

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"Первое, что должны сделать – вынести за скобки [российские] обстрелы. Второе – мы видим график выхода из ремонтов энергоблоков, различных видов электростанций. В августе будет больше генерации, чем, например, в июле", – заявил он.

Кудрицкий добавил, что большую роль также играет жара и то, будет ли она спадать, – это влияет как на потребление, так и на импорт из Европы, где сейчас также есть проблемы с нехваткой электричества.

К примеру, несколько недель назад произошел блекаут в четырех странах на Балканах, отметил чиновник.

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По его словам: если жара упадет в Украине и Европе, то это позволит привлекать больше электричества с европейского направления.

На вопрос, можно ли рассчитывать на прекращение отключений до сентября, Кудрицкий ответил: у Укрэнерго есть разные сценарии – и компания работает от самых плохих.

"Если жара схлынет, а интенсивных и успешных для россиян обстрелов не будет, уменьшение продолжительности отключений будет более заметным. Но в общем-то тренд будет на улучшение", – подытожил чиновник.

17 июля Энергоатом сообщил, что после планового ремонта к энергосистеме подключили энергоблок мощностью 1000 МВт на одной из атомных электростанций Украины.

18 июля в Укрэнерго сообщили, что ухудшение графиков отключений произошло из-за выхода из строя оборудования сразу на двух энергообъектах.

19 июля на протяжении всех суток будут применяться ограничения электроэнергии – будет до трех очередей. Ситуация улучшилась по сравнению с 18 июля, когда применялось четыре очереди.

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