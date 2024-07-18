Укрэнерго ослабило графики отключений на пятницу: всего две-три очереди отключений

В четверг задействованы четыре очереди с 16:00 до 22:00

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В пятницу, 19 июля, в течение всех суток будут применяться ограничения электроэнергии – будет до трех очередей, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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НЭК привела такой график на пятницу:

→ с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 две очереди отключений;

→ 9:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди.

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С актуальными графиками можно ознакомиться на сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях.

В четверг, 18 июля, с 16:00 до 22:00 действуют четыре очереди отключений одновременно, а затем до конца суток будут три очереди.

В Укрэнерго сообщили, что ухудшение графиков отключений на 18 июля произошло из-за выхода из строя оборудования сразу на двух энергообъектах.

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