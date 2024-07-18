Укренерго послабило графіки відключень на п'ятницю: лише дві-три черги відключень

У четвер задіяно чотири черги з 16:00 до 22:00

Ілюстративне фото: Depositphotos

У п'ятницю, 19 липня, впродовж всієї доби застосовуватимуться обмеження електроенергії – буде до трьох черг, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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НЕК навела такий графік на п'ятницю:

→ з 00:00 до 9:00 та з 23:00 до 24:00 дві черги відключень;

→ 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги.

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З актуальними графіками можна ознайомитися на сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах.

У четвер, 18 липня, з 16:00 до 22:00 діють чотири черги відключень одночасно, а потім до кінця доби будуть три черги.

В Укренерго повідомили, що погіршення графіків відключень на 18 липня сталося через вихід із ладу обладнання одразу на двох енергооб'єктах.

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