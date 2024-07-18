Ситуація зі світлом. У серпні очікується більше генерації, ніж у липні – Укренерго

У компанії є різні сценарії – і вона працює від найгірших, зазначив Володимир Кудрицький

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Через декілька тижнів очікується покращення ситуації в енергосистемі, якщо не буде успішних для РФ обстрілів та схлине спека. Згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю Суспільному.

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"Перше, що маємо зробити — винести за дужки [російські] обстріли. Друге — ми бачимо графік виходу з ремонтів енергоблоків, різних видів електростанцій. У серпні буде більше генерації, ніж, наприклад, у липні", – заявив він.

Кудрицький додав, що велику роль також грає спека і те, чи буде вона спадати, – це впливає як на споживання, так і на імпорт з Європи, де зараз також є проблеми з нестачею електрики.

Наприклад, декілька тижнів тому стався блекаут у чотирьох країнах на Балканах, зазначив посадовець.

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За його словами: якщо спека впаде в Україні та в Європі, то це дозволить залучати більше електрики з європейського напрямку.

На запитання, чи можна розраховувати на припинення відключень до вересня, Кудрицький відповів: в Укренерго є різні сценарії – і компанія працює від найгірших.

"Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним. Але загалом тренд буде на покращення", – підсумував посадовець.

17 липня Енергоатом повідомив, що після планового ремонту до енергосистеми під'єднали енергоблок потужністю 1000 МВт на одній з атомних електростанцій України.

18 липня в Укренерго повідомили, що погіршення графіків відключень сталося через вихід із ладу обладнання одразу на двох енергооб'єктах.

19 липня впродовж всієї доби застосовуватимуться обмеження електроенергії – буде до трьох черг. Ситуація покращилася порівняно з 18 липня, коли застосовувалися чотири черги.

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