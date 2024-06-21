У трьох балканських країнах раптово зникло світло. Перебої також у Польщі та Албанії

Блекаут (Фото: Depositphotos)

У Хорватії, Боснії та Герцоговині й Чорногорії раптово зникло електропостачання, передають місцеві медіа. Крім того, про перебої зі світлом повідомляють користувачі із західної Польщі та Албанії.

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Чорногорське видання Vjesti із посиланням на місцевого оператора CEDIS повідомляє, що електропостачання зникло практично у всіх населених пунктах країни. Тільки у двох великих міст – Плевлі та Жабляка – є світло.

У Боснії та Герцоговині немає електрики навіть у Сараєво, передають журналісти Klix.ba.

Щодо Хорватії, то світла немає і на низці хорватських островів та у багатьох містах на узбережжі Адріатичного моря, зокрема в Дубровнику та Спліті, пише Jutarnji List.

На форумі Reddit під новиною про відсутність електропостачання на Балканах користувачі із західної Польщі пишуть, що приблизно 20 хвилин у них також не було світла. Така ж ситуація виникла в Албанії.

Скриншот із Reddit

Скриншот із Reddit

Причини таких масових відключень поки що невідомі, однак місцеві ЗМІ припускають, що на тлі спеки різко зросло споживання і наявних потужностей не вистачило.

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