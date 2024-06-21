В трех балканских странах внезапно исчез свет. Перебои также в Польше и Албании

Блекаут (Фото: Depositphotos)

В Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории внезапно исчезло электроснабжение, передают местные медиа. Кроме того, о перебоях со светом сообщают пользователи из западной Польши и Албании.

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Черногорское издание Vjesti со ссылкой на местного оператора CEDIS сообщает, что электроснабжение исчезло практически во всех населенных пунктах страны. Только у двух больших городов – Плевли и Жабляка – есть свет.

В Боснии и Герцоговине нет электричества даже в Сараево, передают журналисты Klix.ba.

Что касается Хорватии, то света нет и на ряде хорватских островов и во многих городах на побережье Адриатического моря, в том числе в Дубровнике и Сплите, пишет Jutarnji List.

На форуме Reddit под новостью об отсутствии электроснабжения на Балканах пользователи из западной Польши пишут, что примерно 20 минут у них тоже не было света. Подобная ситуация возникла в Албании.

Скриншот из Reddit

Скриншот из Reddit

Причины столь массовых отключений пока неизвестны, однако местные СМИ предполагают, что на фоне жары резко возросло потребление и имеющихся мощностей не хватило.

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