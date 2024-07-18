Росіяни розганяють фейк про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС

Українські АЕС, зокрема Південноукраїнська, працюють без технічних порушень та у штатному режимі, повідомили в Енергоатомі

Південноукраїнська АЕС (Фото: Енергоатом)

Росіяни запустили фейк про нібито аварію на Південноукраїнській атомній електростанції. Наразі всі АЕС працюють у штатному режимі, повідомили у державному Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, що діє при Мінкультури.

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У російських Telegram-каналах шириться фейк про нібито аварію силових трансформаторів на Південноукраїнській АЕС – буцімто це спричинило відключення атомних енергоблоків, пише Spravdi.

У Центрі зазначили, що інформаційно-психологічна спецоперація РФ припускає можливі проблеми з американським ядерним паливом Westinghouse на українських АЕС, але це не відповідає дійсності.

Фото: Spravdi

Відомство з посиланням на Енергоатом повідомляє:

→ українські АЕС, зокрема Південноукраїнська, працюють без технічних порушень та у штатному режимі;

→ персонал на станціях забезпечує надійну експлуатацію об'єктів;

→ радіаційний стан на Південноукраїнській АЕС у межах норми.

Також зазначають, що американське паливо Westinghouse успішно експлуатується на АЕС та зарекомендувало себе "на відмінно" за усіма параметрами.

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17 липня Енергоатом повідомив, що після планового ремонту до енергосистеми під'єднали енергоблок потужністю 1000 МВт на одній з атомних електростанцій України.

18 липня в Укренерго повідомили, що погіршення графіків відключень сталося через вихід із ладу обладнання одразу на двох енергооб'єктах.

19 липня впродовж всієї доби застосовуватимуться обмеження електроенергії – буде до трьох черг. Ситуація покращилася порівняно з 18 липня, коли застосовувалися чотири черги.

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