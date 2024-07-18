Россияне разгоняют фейк о якобы аварии на Южноукраинской АЭС
Россияне запустили фейк о якобы аварии на Южноукраинской атомной электростанции. Сейчас все АЭС работают в штатном режиме, сообщили в государственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi, действующем при Минкультуры.
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В российских Telegram-каналах распространяется фейк о якобы аварии силовых трансформаторов на Южноукраинской АЭС – якобы это привело к отключению атомных энергоблоков, пишет Spravdi.
В Центре отметили, что информационно-психологическая спецоперация РФ предполагает возможные проблемы с американским ядерным топливом Westinghouse на украинских АЭС, но это не соответствует действительности.
Ведомство со ссылкой на Энергоатом сообщает:
→ украинские АЭС, в частности, Южноукраинская, работают без технических нарушений и в штатном режиме;
→ персонал на станциях обеспечивает надежную эксплуатацию объектов;
→ радиационное состояние на Южноукраинской АЭС находится в пределах нормы.
Также отмечают, что американское топливо Westinghouse успешно эксплуатируется на АЭС и зарекомендовало себя "на отлично" по всем параметрам.
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- 17 июля Энергоатом сообщил, что после планового ремонта к энергосистеме подключили энергоблок мощностью 1000 МВт на одной из атомных электростанций Украины.
- 18 июля в Укрэнерго сообщили, что ухудшение графиков отключений произошло из-за выхода из строя оборудования сразу на двух энергообъектах.
- 19 июля на протяжении всех суток будут применяться ограничения электроэнергии – будет до трех очередей. Ситуация улучшилась по сравнению с 18 июля, когда применялось четыре очереди.
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