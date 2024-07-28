Министр энергетики: Украина сможет пройти зиму, но прогнозировать очень тяжело

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Украинская энергосистема сможет пройти эту зиму, но во время войны "очень тяжело" давать прогнозы, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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"Смотрите, я слышал такие экспертизы и весь прошлый год о том, что "все будет плохо и зимой все замерзнут". Как мы пришли прошлую зиму, вы помните... Три зимы мы прошли, это четвертая", – рассказал чиновник.

Галущенко заявил, что он "абсолютно уверен" в том, что Украина пройдет эту зиму и призвал полагаться на официальные источники и энергетиков.

Однако, отметил он, война продолжается – и, безусловно, возможно влияние на энергосистему и будут продолжаться массированные российские атаки.

"И зависит, какое влияние эти атаки будут иметь на систему. Поэтому, знаете, в войне очень трудно строить прогнозы. Почему я всегда и говорю, что эксперты, которые строят прогнозы, я им не доверяю. Потому что абсолютно очевидно, что они не квалифицированы. Потому что нельзя сказать сегодня, куда будет удар: например, в генерацию, в подстанции или еще где-то", – заявил глава Минэнерго.

Галущенко отметил, что у Украины есть "огромный опыт" балансировки энергосистемы в условиях войны.

По его словам, ни одна страна "даже приблизительно к этому не подходила, даже на треть того", что прошли украинские энергетики.

"Поэтому очень важно доверять нам, мы работаем", – подытожил чиновник.

Накануне глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил: сейчас нет ответа на то, насколько сложной может быть ситуация зимой — это очень зависит от того, какими будут обстрелы и повреждения энергообъектов.

28 июля, в воскресенье, отключение электричества ожидается только в вечерние часы.

Ранее улучшение с электричеством в ближайшие две недели анонсировали в Укрэнерго: согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций в августе ожидается больше генерации, чем в июле.

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