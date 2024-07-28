Министр энергетики: Украина сможет пройти зиму, но прогнозировать очень тяжело
Украинская энергосистема сможет пройти эту зиму, но во время войны "очень тяжело" давать прогнозы, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
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"Смотрите, я слышал такие экспертизы и весь прошлый год о том, что "все будет плохо и зимой все замерзнут". Как мы пришли прошлую зиму, вы помните... Три зимы мы прошли, это четвертая", – рассказал чиновник.
Галущенко заявил, что он "абсолютно уверен" в том, что Украина пройдет эту зиму и призвал полагаться на официальные источники и энергетиков.
Однако, отметил он, война продолжается – и, безусловно, возможно влияние на энергосистему и будут продолжаться массированные российские атаки.
"И зависит, какое влияние эти атаки будут иметь на систему. Поэтому, знаете, в войне очень трудно строить прогнозы. Почему я всегда и говорю, что эксперты, которые строят прогнозы, я им не доверяю. Потому что абсолютно очевидно, что они не квалифицированы. Потому что нельзя сказать сегодня, куда будет удар: например, в генерацию, в подстанции или еще где-то", – заявил глава Минэнерго.
Галущенко отметил, что у Украины есть "огромный опыт" балансировки энергосистемы в условиях войны.
По его словам, ни одна страна "даже приблизительно к этому не подходила, даже на треть того", что прошли украинские энергетики.
"Поэтому очень важно доверять нам, мы работаем", – подытожил чиновник.
Накануне глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил: сейчас нет ответа на то, насколько сложной может быть ситуация зимой — это очень зависит от того, какими будут обстрелы и повреждения энергообъектов.
28 июля, в воскресенье, отключение электричества ожидается только в вечерние часы.
- Ранее улучшение с электричеством в ближайшие две недели анонсировали в Укрэнерго: согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций в августе ожидается больше генерации, чем в июле.
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