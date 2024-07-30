Україна посилює кордон із Білоруссю у Волинській області – фото і відео фортифікацій
Президент Володимир Зеленський відвідав Волинську область, що межує із Білоруссю, і проінспектував будівництво фортифікацій. Він опублікував фото і відео.
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"Основна увага – захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю. Продовжуємо посилювати український кордон", – написав президент.
Він зазначив, що проінспектував на Волині будівництво фортифікацій і провів безпекову нараду щодо північних регіонів.
- 30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.
- 7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.
- Станом на кінець липня 2024 року, за словами Шмигаля, будівництво фортифікаційних споруд у Херсонській області виконано на 97%.
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