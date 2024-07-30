Украина усиливает границу с Беларусью в Волынской области – фото и видео фортификаций

Зеленский проинспектировал фортификации и провел совещание о безопасности в Волынской области

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский посетил граничащую с Беларусью Волынскую область и проинспектировал строительство фортификаций. Он опубликовал фото и видео.

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"Основное внимание – защите нашей государственной границы в областях, граничащих с Россией и Беларусью. Продолжаем усиливать украинскую границу", – написал президент.

Он отметил, что проинспектировал на Волыни строительство фортификаций и провел совещание по поводу северных регионов.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

По состоянию на конец июля 2024 года, по словам Шмыгаля, строительство фортификационных сооружений в Херсонской области выполнено на 97%.

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