Киевская область наращивает темпы обустройства военных инженерно-технических фортификационных сооружений и линий невзрывных заграждений. Соответствующее видео обнародовал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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"Хорошо защищенные оборонительные рубежи. Это то, что беспокоит каждого украинца, это то, над чем активно работаем вместе с военными. Киевская область наращивает темпы обустройства военных инженерно-технических фортификационных сооружений и линий невзрывных заграждений. Укрепляем обороноспособность нашей Киевской области", – заверил он.

Кравченко отметил, где и что строить определило военное командование и все работы также под его постоянной координацией.

"Сроки, качество, цены. Это под пристальным многоуровневым контролем. Государство выделяет необходимые средства на обустройство фортификаций. Наша задача – чтобы все шло исключительно по назначению", – подчеркнул он.

Начальник Киевской ОВА подчеркнул, что подрядчики, которые работают на объектах, прошли полную проверку правоохранителей. Отдельно он отметил – куда и как расходуются средства проверяет Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Кроме того, были привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Они проверили всю проектно-сметную документацию, утвердили своими экспертными отчетами, осуществляют технадзор за строительством.

В Киевской областной военной администрации заявили LIGA.net, что из соображений безопасности более подробную информацию разглашать не могут.

12 мая в украинском сегменте соцсетей и некоторых СМИ разгонялась информация о якобы отсутствии укреплений на Харьковском направлении. В марте Государственная пограничная служба объясняла LIGA.net, что на севере фортификации невозможно построить на самой границе – и их строят максимально близко, где это можно сделать.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны утверждает, что информация об отсутствии оборонных рубежей в Харьковской области – это российская информационно-психологическая операция.

Нардеп Соломия Бобровская от Голоса сообщила, что во временную специальную комиссию Рады объединили два самых болезненных вопроса – фортификации и дроны. Цель ВСК – выяснить, выполнены ли работы по строительству фортификаций, в каком объеме, кто и как использовал бюджетные средства.

28 мая сообщалось, что на территории Донецкой области ведется строительство военных инженерно-технических фортификационных сооружений. На первой линии обороны занимаются военнослужащие Сил обороны Украины, военные администрации населенных пунктов привлечены к возведению фортификаций на второй линии обороны, а строительство третьей линии обороны обеспечивается государственными заказчиками.

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