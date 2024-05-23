З фортифікаціями не все так добре, але більшість першочергового виконано – джерело у Генштабі

Фото: Харківська обладміністрація

У ситуації з фортифікаціями на фронті не все так добре, як хотілося б, проте більшість першочергових заходів вже виконано. Про це співрозмовник у Генеральному штабі ЗСУ повідомив LIGA.net для тексту: "Це не лінія оборони". Чому Рада взялася за фортифікації для ЗСУ і що з ними не так.

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"Поступово нарощуємо. На загрозливих напрямках працюють інспекційні групи, щоб можна оперативно виявити, що покращити. Миколаїв, Харків, Суми – більшість буде виконано", – заявив він.

У Генштабі додали, що найкраща ситуація з укріпленнями у Запорізькій області – у травні підрядники мають передати фортифікаційні споруди Силам оборони.

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Загальна протяжність фронту на 19 травня становить 3750 км – і не під запис у Міністерстві оборони пояснюють LIGA.net, що на цій лінії мають бути створені до 10 000 км невибухових загороджень.

Процес виконання цих робіт контролює оборонне відомство, розпорядниками виступають військово-цивільні адміністрації.

12 травня в українському сегменті соцмереж та деяких ЗМІ розганялася інформація про нібито відсутність укріплень на Харківському напрямку. У березні Державна прикордонна служба пояснювала LIGA.net, що на півночі фортифікації неможливо побудувати на самому кордоні – і їх будують "максимально близько", де це можна зробити.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони стверджує, що інформація про відсутність оборонних рубежів у Харківській області – це російська інформаційно-психологічна операція.

Нардепка Соломія Бобровська від Голосу повідомила, що у тимчасову спеціальну комісію Ради об'єднали два найболючіші питання – фортифікації та дрони. Мета ТСК – з'ясувати, чи роботи з будівництва фортифікацій були виконані, в якому обʼємі, хто та як використав бюджетні кошти.

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