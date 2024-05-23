С фортификациями не все так хорошо, но большинство первоочередного выполнено – Генштаб

На линии фронта должно быть создано до 10 000 км невзрывных заграждений

Фото: Харьковская обладминистрация

В ситуации с фортификациями на фронте не все так хорошо, как хотелось бы, однако большинство первоочередных мер уже выполнено. Об этом собеседник в Генеральном штабе ВСУ сообщил LIGA.net для текста: "Это не линия обороны". Почему Рада взялась за фортификации для ВСУ и что с ними не так.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Постепенно наращиваем. На угрожающих направлениях работают инспекционные группы, чтобы можно оперативно обнаружить, что улучшить. Николаев, Харьков, Сумы – большинство будет выполнено", – заявил он.

В Генштабе добавили, что лучшая ситуация с укреплениями в Запорожской области – в мае подрядчики должны передать фортификационные сооружения Силам обороны.

Читайте также: Зеленский: В Харьковской области россияне не дошли до бетонных укреплений

Общая протяженность фронта на 19 мая составляет 3750 км – и не под запись в Министерстве обороны объясняют LIGA.net, что на этой линии должны быть созданы до 10 000 км невзрывных заграждений.

Процесс выполнения этих работ контролирует оборонное ведомство, распорядителями выступают военно-гражданские администрации.

12 мая в украинском сегменте соцсетей и некоторых СМИ разгонялась информация о якобы отсутствии укреплений на Харьковском направлении. В марте Государственная пограничная служба объясняла LIGA.net, что на севере фортификации невозможно построить на самой границе – и их строят максимально близко, где это можно сделать.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны утверждает, что информация об отсутствии оборонных рубежей в Харьковской области – это российская информационно-психологическая операция.

Нардеп Соломия Бобровская от Голоса сообщила, что во временную специальную комиссию Совета объединили два самых болезненных вопроса – фортификации и дроны. Цель ВСК – выяснить, выполнены ли работы по строительству фортификаций, в каком объеме, кто и как использовал бюджетные средства.

Читайте также: "Линии Мажино там нет". Россияне прорвались в Харьковской области – как далеко они смогут зайти