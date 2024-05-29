Київська область нарощує темпи облаштування військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд і ліній невибухових загороджень. Відповідне відео оприлюднив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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"Добре захищені оборонні рубежі. Це те, що турбує кожного українця, це те, над чим активно працюємо разом із військовими. Київщина нарощує темпи облаштування військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд і ліній невибухових загороджень. Зміцнюємо обороноздатність нашої Київщини", – запевнив він.

Кравченко наголосив, де і що будувати визначило військове командування й усі роботи також під його постійною координацією.

"Терміни, якість, ціни. Це під прискіпливим багаторівневим контролем. Держава виділяє необхідні кошти на облаштування фортифікацій. Наше завдання – щоб усе йшло винятково за призначенням", – наголосив він.

Начальник Київської ОВА підкреслив, що підрядники, які працюють на обʼєктах, пройшли повну перевірку правоохоронців. Окремо він наголосив – куди і як витрачаються кошти перевіряє Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Національне антикорупційне бюро України.

Окрім того, були залучені фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Вони перевірили всю проєктно-кошторисну документацію, затвердили своїми експертними звітами, здійснюють технагляд за будівництвом.

У Київській обласній військовій адміністрації заявили LIGA.net, що з міркувань безпеки детальнішу інформацію розголошувати не можуть.

12 травня в українському сегменті соцмереж і деяких ЗМІ розганялася інформація про нібито відсутність укріплень на Харківському напрямку. У березні Державна прикордонна служба пояснювала LIGA.net, що на півночі фортифікації неможливо побудувати на самому кордоні – і їх будують "максимально близько", де це можна зробити.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони стверджує, що інформація про відсутність оборонних рубежів у Харківській області – це російська інформаційно-психологічна операція.

Нардепка Соломія Бобровська від Голосу повідомила, що у тимчасову спеціальну комісію Ради об'єднали два найболючіші питання – фортифікації та дрони. Мета ТСК – з'ясувати, чи роботи з будівництва фортифікацій були виконані, в якому обʼємі, хто та як використав бюджетні кошти.

28 травня повідомлялося, що на території Донецької області проводяться зведення військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд. На першій лінії оборони цим займаються військовослужбовці Сил оборони України, військові адміністрації населених пунктів залучені до зведення фортифікацій на другій лінії оборони, а будівництво третьої лінії оборони забезпечується державними замовниками.

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