У Донецькій області будують фортифікації, на першій лінії цим займаються ЗСУ – ОВА

Нардеп від Слуги народу Федієнко вважає, що проблеми із питанням щодо фортифікацій назрівали вже давно

Будівництво фортифікаційних споруд. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

На території Донецької області проводяться зведення військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд. На першій лінії оборони цим займаються військовослужбовці Сил оборони України, військові адміністрації населених пунктів залучені до зведення фортифікацій на другій лінії оборони, а будівництво третьої лінії оборони забезпечується державними замовниками. Про це розповіли у Донецькій ОВА на запит LIGA.net.

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За даними ОВА, зведення інженерно-фортифікаційних споруд на першій лінії оборони проводиться військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань Сил оборони.

Військові адміністрації населених пунктів області залучені у зведенні фортифікацій на другій лінії оборони, з урахуванням обмежень безпекової складової, запевнили в ОВА.

Водночас у відповіді зауважили, що ОВА не забезпечує будівництво першої та другої лінії оборони. Будівництво третьої лінії оборони забезпечується державними замовниками, зокрема військовими адміністраціями.

В ОВА розповіли, що на території області залишаються лише чотири військово-цивільні адміністрації населених пунктів, територіальні громади яких окуповані і які не займаються побудовою ліній оборони.

Будівництво забезпечується коштом і в межах видатків державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, додали у відповіді.

Нардеп від Слуги народу Олександр Федієнко, коментуючи питання щодо створення тимчасової спеціальної комісії, яка об'єднала два питання – фортифікацій та дронів, заявив, що наразі з урахуванням розголосу інформації та перевірок є багато питань щодо ефективності витрачання коштів на створення фортифікаційних споруд.

"Проблеми є завжди з усім, проблем немає тільки там, хто нічим не займається. Важливо зрозуміти, наскільки ці проблеми критичні, як їх можна виправити та хто винен у цьому", – акцентував він.

Водночас він вважає, що проблеми із питанням щодо фортифікацій назрівали вже давно й це не пов'язано із наступом російської армії на Харківську область.

Також нардеп зауважив, що його більше цікавить питання безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

"На жаль начебто багато про це кажуть, але перебуваючи у військах я бачу шалений дефіцит цих засобів. Хоча гроші витрачені", – додав він.

12 травня в українському сегменті соцмереж та деяких ЗМІ розганялася інформація про нібито відсутність укріплень на Харківському напрямку. У березні Державна прикордонна служба пояснювала LIGA.net, що на півночі фортифікації неможливо побудувати на самому кордоні – і їх будують "максимально близько", де це можна зробити.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони стверджує, що інформація про відсутність оборонних рубежів у Харківській області – це російська інформаційно-психологічна операція.

Нардепка Соломія Бобровська від Голосу повідомила, що у тимчасову спеціальну комісію Ради об'єднали два найболючіші питання – фортифікації та дрони. Мета ТСК – з'ясувати, чи роботи з будівництва фортифікацій були виконані, в якому обʼємі, хто та як використав бюджетні кошти.

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