В Донецкой области строят фортификации, на первой линии этим занимаются ВСУ – ОВА

Нардеп от Слуги народа Федиенко считает, что проблемы с вопросом по фортификациям назревали уже давно

Строительство фортификационных сооружений. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

На территории Донецкой области проводятся работы по возведению военных инженерно-технических фортификационных сооружений. На первой линии обороны этим занимаются военнослужащие Сил обороны Украины, военные администрации населенных пунктов привлечены к возведению фортификаций на второй линии обороны, а строительство третьей линии обороны обеспечивается государственными заказчиками. Об этом рассказали в Донецкой ОГА на запрос LIGA.net.

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По данным ОГА, возведение инженерно-фортификационных сооружений на первой линии обороны проводится военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Сил обороны.

Военные администрации населенных пунктов области привлечены к возведению фортификаций на второй линии обороны, с учетом ограничений составляющей безопасности, заверили в ОВА.

В то же время в ответе отметили, что ОВА не обеспечивает строительство первой и второй линий обороны. Строительство третьей линии обороны обеспечивается государственными заказчиками, в том числе военными администрациями.

В ОВА рассказали, что на территории области остаются только четыре военно-гражданские администрации населенных пунктов, территориальные общины которых оккупированы и которые не занимаются построением линий обороны.

Строительство обеспечивается за счет и в пределах расходов государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством, добавили в ответе.

Нардеп от Слуги народа Александр Федиенко, комментируя вопрос о создании временной специальной комиссии, которая объединила два вопроса – фортификаций и дронов, заявил, что сейчас с учетом огласки информации и проверок есть много вопросов относительно эффективности расходования средств на создание фортификационных сооружений.

"Проблемы есть всегда со всем, проблем нет только там, кто ничем не занимается. Важно понять, насколько эти проблемы критичны, как их можно исправить и кто виноват в этом", – акцентировал он.

В то же время он считает, что проблемы с вопросом по фортификациям назревали уже давно и это не связано с наступлением российской армии на Харьковскую область.

Также нардеп отметил, что его больше интересует вопрос беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

"К сожалению вроде бы много об этом говорят, но находясь в войсках я вижу огромный дефицит этих средств. Хотя деньги потрачены", – добавил он.

12 мая в украинском сегменте соцсетей и некоторых СМИ разгонялась информация о якобы отсутствии укреплений на Харьковском направлении. В марте Государственная пограничная служба объясняла LIGA.net, что на севере фортификации невозможно построить на самой границе – и их строят максимально близко, где это можно сделать.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны утверждает, что информация об отсутствии оборонных рубежей в Харьковской области – это российская информационно-психологическая операция.

Нардеп Соломия Бобровская от Голоса сообщила, что во временную специальную комиссию Совета объединили два самых болезненных вопроса – фортификации и дроны. Цель ВСК – выяснить, выполнены ли работы по строительству фортификаций, в каком объеме, кто и как использовал бюджетные средства.

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