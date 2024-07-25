Шмыгаль отчитался о фортификациях в Херсонской области: строительство завершено на 97%

В 2024 году правительство выделило Херсонской области более 2 млрд грн на строительство фортификаций

Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Премьер Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область и заявил, что строительство фортификационных сооружений там выполнено на 97%. Соответствующее сообщение глава правительства опубликовал в Telegram.

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"По запросу командования Вооруженных сил постоянно строим и улучшаем оборонные рубежи. Глава ОВА доложил о работах в этом направлении. В Херсонской области состояние выполнения строительных работ сейчас составляет 97%", – говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что строительство оборонных сооружений является первоочередной задачей для всех руководителей прифронтовых регионов. Премьер напомнил, что в 2024 году правительство выделило на это Херсонской области более 2 млрд грн.

Фото: Денис Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

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