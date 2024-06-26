Донецкая ОВА рассказала о состоянии третьей линии обороны в регионе: Готова на 90%

Глава ОВА отметил, что местные власти помогают военным в строительстве второй линии оборонных сооружений

Строительство фортификационных сооружений. Иллюстративное фото: EPA

Третья линия обороны в Донецкой области, возводимая гражданскими, готова на 90%, заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Об этом он рассказал во время визита президента Владимира Зеленского в Донецкую область.

Глава ОВА отметил, что местные власти помогают военным в строительстве второй линии оборонительных сооружений.

Также продолжаются работы по восстановлению водоснабжения Покровска, эвакуация людей из прифронтовых районов и подготовка к новому учебному году, который будет проходить в этом регионе в онлайн-режиме, рассказал он.

По результатам совещания Зеленский поручил учесть возросшую потребность в дронах на Покровском направлении и упростить процедуру выдачи документов, свидетельствующих о разрушении жилья в прифронтовых районах.

В мае по запросу LIGA.net в Донецкой ОВА рассказали, что на территории области возводят военные инженерно-технические фортификационные сооружения.

На первой линии обороны занимаются военнослужащие Сил обороны, военные администрации населенных пунктов привлечены к возведению фортификаций на второй линии обороны, а строительство третьей линии обороны обеспечивается государственными заказчиками.

Рада на заседании 22 мая проголосовал за создание ВСК по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов.

Цель ВСК – выяснить, выполнены ли работы по строительству фортификаций, в каком объеме, кто и как использовал бюджетные средства, сообщила нардеп от Голоса Бобровская.

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